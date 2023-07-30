Рэп-исполнительница Карди Би бросила микрофон в фаната после того, как тот вылил на нее напиток во время выступления. Видео распространилось в социальных сетях.

В ролике видно, как один из слушателей вылил на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в него микрофон в ответ.

Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.

«Она сделала то, что должна была»; «Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым», — написали в комментариях.

8 июля певцу Гарри Стайлсу повредили лицо на концерте. Фанат бросил неизвестных предмет в Стайлса во время его выступления в Австрии.

Инцидент со Стайлсом стал четвертым с начала лета — 7 июня фанат бросил мобильный телефон в рэпера Дрейка.

3 июля в рэпера Lil Nas X бросили секс-игрушку. Ему удалось увернуться от броска, после чего он поднял игрушку и показал ее толпе.

При этом еще в июне певица Биби Рекса (Bebe Rexha) пострадала во время концерта в Нью-Йорке, из-за того что фанат бросил телефон ей в лицо. В результате у исполнительницы было рассечение лба, медики наложили ей три шва.