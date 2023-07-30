Телеведущий Павел Воля во время поездки с женой и детьми на Камчатку встретил по пути медведя, видео с которым опубликовал в своем Telegram-канале. Косолапый вышел на дорогу и преградил путь автомобилям. Обойдя вокруг машину с семьей телезвезды, зверь с любопытством заглядывал в салон и вставал на задние лапы.

Ого! Он просто позирует!!! — воскликнула супруга ведущего Ляйсан Утяшева.

Воля в свою очередь поинтересовался у сына и дочери, нравится ли им «такой зоопарк». Дети же не отрываясь наблюдали за хищником, стучали в окошко и звали его, пытаясь обратить на себя внимание.

Утяшева сказала, что на случай таких встреч на Камчатке стоило бы установить знаки «Аккуратно, на дороге медведь», на что ей ответили, что такие уже есть. Она также предложила чем-нибудь покормить зверя, но ее остановили, сказав, что давать ничего не надо.