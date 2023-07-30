Сафронов рассказал о неудаче в любви

Никас Сафронов в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ признался, что в свое время был влюблен в Ирину Грибулину. Однако звезда не приняла его ухаживания и не захотела выходить за рамки дружеских отношений

«Она наивная, доверчивая, сентиментальная, трогательная, восторженная, она не злобная. Конечно, я волочился какое-то время за ней, пытался соблазнить, но у нее кто-то был. У нее невероятные формы. Глаза у нее искушающие, энергетически видно, что она человек высокого полета», — признался народный художник РФ.

Несмотря на то, что Сафронову не удалось завоевать сердце Грибулиной, они по сей день остаются хорошими друзьями, - пишет издание thevoicemag.ru.