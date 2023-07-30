Седокова рассказала о полученной на концерте травме
Анна Седокова во время концерта упала и сильно повредила ногу. Певица тогда жаловалась в социальной сети, что испытала очень сильную боль, и лодыжка сразу опухла.
Анна мужественно закончила выступление, потом попробовала решить проблему народными средствами, но все же была вынуждена обратиться к медикам.
Врачи поставили неутешительный диагноз – переломы, - пишет teleprogramma.pro.
«У меня компрессионный перелом в двух местах. Что? Костыль на три недели? Как я буду с малым одна на костылях? У меня еще четыре съемки важные», – рассказала Седокова.
Анна продолжает выступать. Она плотно заматывает ногу бинтами в тон своего наряда и носит обувь на плоской подошве…
Певица Анна Седокова упала с лестницы на концерте МУЗОN FEST. Артистка пролетела не меньше шести ступеней.