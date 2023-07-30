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Седокова рассказала о полученной на концерте травме

Анна Седокова во время концерта упала и сильно повредила ногу. Певица тогда жаловалась в социальной сети, что испытала очень сильную боль, и лодыжка сразу опухла.

Седокова рассказала о полученной на концерте травме
© РИА Новости

Анна мужественно закончила выступление, потом попробовала решить проблему народными средствами, но все же была вынуждена обратиться к медикам.

Врачи поставили неутешительный диагноз – переломы, - пишет teleprogramma.pro.

«У меня компрессионный перелом в двух местах. Что? Костыль на три недели? Как я буду с малым одна на костылях? У меня еще четыре съемки важные», – рассказала Седокова.

Анна продолжает выступать. Она плотно заматывает ногу бинтами в тон своего наряда и носит обувь на плоской подошве…

Певица Анна Седокова упала с лестницы на концерте МУЗОN FEST. Артистка пролетела не меньше шести ступеней.

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