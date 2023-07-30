Twitter разблокировал аккаунт Канье Уэста спустя восемь месяцев

Аккаунт рэпера Канье Уэста восстановили в Twitter после почти восьмимесячного бана за нарушение правил платформы, запрещающих подстрекательство к насилию. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Последнее опубликованное музыкантом сообщение в социальной сети датировано 1 декабря 2022 года — днем позже Уэста забанили в Twitter. Это случилось после того, как в одном из постов рэпер опубликовал изображение графического символа, сочетающего свастику и еврейскую звезду.

При этом Уэста блокировали еще в октябре после интервью с Алексом Джонсом, в котором музыкант много говорил о грехе, порнографии, дьяволе и Гитлере. Тогда аккаунт рэпера восстановили. Разблокировка последовала вслед за покупкой социальной сети миллиардером Илоном Маском, с симпатией относящимся к Канье Уэсту.

В Twitter не дали комментариев по поводу восстановления аккаунта рэпера.

В ноябре 2022 года Маск решил разблокировать страницу экс-президента США Дональда Трампа. Чтобы принять это решение миллиардер провел голосование среди пользователей соцсети.

Ограничения в отношении Трампа были введены на фоне подозрений в его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.