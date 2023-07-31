Бородина похвасталась подарком для дочери за 200 тысяч рублей

Ксения Бородина одна воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Телеведущая старается дать девочкам все самое лучшее. При этом женщина всегда отмечала, что тщательно следит за поведением девочек. Например, в общественных местах женщина не разрешает отпрыскам шуметь, всегда делая замечания.

Накануне звезда «Дома-2» похвасталась роскошным подарком, который она преподнесла младшей дочери. В микроблог брюнетка разместила видео, на котором запечатлела Теону. Счастливая мама подарила девочке сумку элитного бренда Prada. Стоимость аксессуара впечатлила поклонников. Оказалось, что Ксения заплатила аж двести тысяч рублей.

Бородина призналась, что решила порадовать наследницу, потому что ее старая сумка износилась. По ее словам, долгое время у нее была порвана ручка, однако Теона все равно бережно к ней относилась.