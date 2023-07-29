Фанаты Тейлор Свифт вызвали два землетрясения
Фанаты американской певицы Тейлор Свифт, собравшиеся на стадионе, вызвали два землетрясения магнитудой в 2,3. Об этом рассказала сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах, передаёт CNN.
Восторженные фанаты два вечера подряд танцевали на концертах, прошедших на стадионе Lumen Field в Сиэтле. По словам сейсмолога, они вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.
Каплан-Ауэрбах рассказала, что внимательно наблюдала за двумя «Свифт-землетрясениями».
«Я взяла данные двух концертов и сразу заметила, что шёл один и тот же образец сигналов. Если наложить их друг на друга, они будут почти идентичны», - сказала Джеки Каплан-Ауэрбах.
Она рассказала, что концерты и другие мероприятия на стадионах, собирающие десятки тысяч зрителей, часто вызывают те же эффекты, что природное землетрясение.
«Музыка, динамики, ритм. Вся эта энергия может вонзиться в землю и потрясти ее», - сказала сейсмолог.
Это подтвердила и журналистка CNN Хлоя Мелас, посетившая один из концертов Свифт на стадионе Lumen Field:
«Посещение концерта Тейлор в Сиэтле было не похоже ни на что, с чем я когда-либо сталкивалась. Буквально чувствовалось, как земля дрожит под ногами. В ушах до сих пор звенит».
Ранее в США во время концерта рухнула крыша театра «Аполлон».