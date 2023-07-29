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Бородина с дочками улетела из России

Ксения Бородина с наследницами Марусей и Теоной улетела в путешествие во Францию. Телеведущая решила показать дочкам Париж.

Бородина с дочками улетела из России
© РИА НОВОСТИ

Телеграм-канал Ксении заполнен фото-и видеоотчетами с поездки. Сначала она выложила рум-тур по номеру отеля, в том числе продемонстрировала вид из окон. Затем – множество видеозаписей о прогулках по городу. Теледива с девочками побывали в нескольких ресторанах, посетили модные магазины и сделали покупки.

Ранее телеведущая Ксения Бородина в разговоре с news.ru назвала неправдой слухи о своей якобы задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения», - заверила Бородина.

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