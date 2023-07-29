Бородина с дочками улетела из России
Ксения Бородина с наследницами Марусей и Теоной улетела в путешествие во Францию. Телеведущая решила показать дочкам Париж.
Телеграм-канал Ксении заполнен фото-и видеоотчетами с поездки. Сначала она выложила рум-тур по номеру отеля, в том числе продемонстрировала вид из окон. Затем – множество видеозаписей о прогулках по городу. Теледива с девочками побывали в нескольких ресторанах, посетили модные магазины и сделали покупки.
Ранее телеведущая Ксения Бородина в разговоре с news.ru назвала неправдой слухи о своей якобы задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
«Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения», - заверила Бородина.