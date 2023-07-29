Бородина с дочками улетела из России

«Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения», - заверила Бородина.