Боня объяснила, почему ранее не носила вещи леопардовой расцветки

«Помнится, мой бывший муж сказал мне как-то, мол, русские женщины так любят леопардовый принт... Но для него это воспринимается как сигнал того, что они хотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», — пояснила Виктория. Она призналась, что из-за этого долгое время не носила вещи такой расцветки, но теперь поменяла свои взгляды.