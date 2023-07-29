Боня объяснила, почему ранее не носила вещи леопардовой расцветки
Виктория Боня выложила в микроблоге свою фотографию в платье в пол с леопардовым принтом. Звезда рассказала, что много лет не носила вещей подобной расцветки.
Дело в том, что сын миллиардера Алекс Смерфит, с которым Виктория прожила немало лет и от которого родила дочь, крайне негативно относился к «хищному» принту. Но теперь звезда поменяла свои предпочтения, - пишет издание thevoicemag.r
«Помнится, мой бывший муж сказал мне как-то, мол, русские женщины так любят леопардовый принт... Но для него это воспринимается как сигнал того, что они хотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», — пояснила Виктория. Она призналась, что из-за этого долгое время не носила вещи такой расцветки, но теперь поменяла свои взгляды.
Российскую телеведущую Викторию Боню, проживающую за границей, потребовали проверить на пропаганду наркотиков, сообщает телеканал «360». Она заявила, что не нарушает законов страны, в которой проживает. Артистка напомнила, что живет за границей уже 12 лет, и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны.
Проблемы у Бони появились из-за рекламы духовных практик с применением отваров из галлюциногенных растений, запрещенных в РФ.
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