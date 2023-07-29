Композитор Грибулина рассказала, почему ей не платили за песни
Ирина Грибулина сотрудничала со многими известными артистами. Об этом она рассказала в новом выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В частности, ей очень нравилось работать с Валерием Леонтьевым. По ее словам, певец был ее большой сценической любовью, поскольку ее восхищала его преданность работе. И она как-то раз просто подарила ему песню.
Такой же подарок Ирина сделала Борису Моисееву, когда тот был в тяжелом состоянии после инсульта. Она написала для него хит «Улетаю в небо», - рассказывает портал vokrug.tv.
«Когда он лежал в коме после тяжелейшего инсульта, когда боялись, что он не выживет, то я пришла и сказала: «Борька, ты выкарабкивайся, я тебе песню подарю. Я ее заговариваю на здоровье твое, и ты с этой песней объездишь еще всю страну и станешь лауреатом «Песни года»». Все, что я сказала, произошло», — напомнила Грибулина.
Российская певица, поэтесса, композитор и продюсер Ирина Грибулина подробно рассказала о своей нелегкой жизни с третьим мужем, фотографом Владимиром Маргойтом. Артистка по-прежнему считает свой брак трагическим.
Певица призналась, что в течение 10 лет ее муж совсем не работал. Женщине приходилось полностью обеспечивать семью, она проводила в работе все свое свободное время. Более того, Маргойт запрещал своей супруге заводить детей.