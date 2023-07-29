Композитор Грибулина рассказала, почему ей не платили за песни

«Когда он лежал в коме после тяжелейшего инсульта, когда боялись, что он не выживет, то я пришла и сказала: «Борька, ты выкарабкивайся, я тебе песню подарю. Я ее заговариваю на здоровье твое, и ты с этой песней объездишь еще всю страну и станешь лауреатом «Песни года»». Все, что я сказала, произошло», — напомнила Грибулина.