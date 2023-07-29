Светлана Бондарчук озвучила дату свадьбы

Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко в 2020 году. Тогда на свадьбе пары гуляла вся светская тусовка столицы. Бондарчук и Харченко решили повторить праздник. Правда, уже в Санкт-Петербурге, откуда Сергей родом. Об этом шла речь в новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света».

Озвучена и дата свадьбы в Питере — 15 августа 2024 года. В этот день супруги будут отмечать четвертую годовщину семейной жизни, - пишет портал woman.ru.

У бизнесвумен Светланы Бондарчук есть собака по кличке Фанни, которую она безумно любит. В личном аккаунте знаменитость показала, как они отметили день рождения питомца.