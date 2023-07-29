Заявление в СК на хирурга-пластика Хайдарова подписали 52 человека

Елена Сенина, адвокат Славы и Любови Успенской подала обращение в следственный комитет с просьбой проверить деятельность пластического хирурга Тимура Хайдарова. Напомним, Анастасия Сланевская и Любовь Успенская пострадали от рук звездного хирурга и решили встать на защиту всех женщин, попавших в аналогичную ситуацию.

Как сообщает «Комсомольская Правда», число жертв растет и составило уже 60 человек.

В заявлении предоставлена информация о предположительных доходах Хайдарова. Говорится, что только одна клиника (а их несколько), в которой работает хирург, зарабатывает не менее 5 млн рублей в день. В месяц — 150 млн рублей, а в год — 1,8 млрд рублей.

При этом непонятно, имеет ли Хайдаров полномочия на проведение пластических операций; может ли он проводить обучающие мероприятия, не имея на то специальной образовательной лицензии, уплачивает ли врач полностью налоги и многое другое. Также предполагается, что хирург может заявлять, что будет оперировать сам, но, не сообщая об этом клиентам, поручать операции другим докторам и даже стажерам своих курсов.

Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина сообщила в разговоре с NEWS.ru, что Тимур Хайдаров может оказаться в тюрьме, если выяснится, что у него нет образования пластического хирурга.