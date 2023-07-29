Стало известно, что  происходит в квартире Орбакайте на Тверской

Знаменитая квартира1-я Тверской-Ямской улице, дом 7, принадлежала Алле Пугачевой с 1980 по 1994 год. Примадонна покинула ее только после того, как вышла замуж за Филиппа Киркорова. А позднее отдала апартаменты дочери, Кристине Орбакайте.

По информации издания dni.ru, пятикомнатные апартаменты в самом центре столицы Москвы оцениваются в районе 150 миллионов рублей.

Однако Кристина Орбакайте там бывает только наездами. Наследница Аллы Пугачевой живет с мужем в США, где у него бизнес. У Михаила Земцова там стоматологическая клиника.

Но апартаменты не стоят заброшенными. Они поставлены на вневедомственную охрану и по графику туда приходит домработница, которая поддерживает чистоту и порядок.