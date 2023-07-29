Барановская проанализировала расходы на питание героини фильма «Барби»
Юлия Барановская высказалась по поводу нашумевшей премьеры кинофильма «Барби». Она сообщила, что эксперты подсчитали стоимость еды, которую главная героиня в фильме съедает на завтрак или ланч с пересчетом на российские деньги.
«Аналитики подсчитали, что типичный завтрак персонажа Марго Робби обходился бы в 800 рублей. Если вы, как и я, еще не смотрели кино, то не знаете, что на утро у Барби были вафли со взбитыми сливками, которые она запивала молоком. Также в фильме она с подружками ест пирожные со взбитым кремом и карамельные конфеты. Эту порцию эксперты тоже подсчитали — 737 рублей за один подход», - написала телеведущая в Телеграм-канале.
По мнению Юлии, гражданки России в большинстве своем позволить себе таких трат не могут.
«Что же. Не каждая россиянка может позволить себе быть Барби на ежедневной основе. Никакой зарплаты не хватит на такое количество взбитых сливок», - саркастически заметила теледива.
Как пишут dni.ru, в социальных сетях пользователи интересуются расходами на питание самой Юлии, особенно вне дома, полагая, что они вряд ли будут меньшими чем у упомянутой киногероини.
Андрей Аршавин после расставания с Юлией Барановской погрузился в новые отношения, а о троих наследниках предпочел забыть на долгие годы. Телеведущая судилась с бывшим избранником и требовала помогать детям, ведь их образование и содержание обходилось в несколько сотен тысяч рублей ежемесячно.