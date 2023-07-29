Барановская проанализировала расходы на питание героини фильма «Барби»

«Аналитики подсчитали, что типичный завтрак персонажа Марго Робби обходился бы в 800 рублей. Если вы, как и я, еще не смотрели кино, то не знаете, что на утро у Барби были вафли со взбитыми сливками, которые она запивала молоком. Также в фильме она с подружками ест пирожные со взбитым кремом и карамельные конфеты. Эту порцию эксперты тоже подсчитали — 737 рублей за один подход», - написала телеведущая в Телеграм-канале.