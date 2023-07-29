Дочь Борисовой ответила на критику из-за косметологической процедуры
Дана Борисова активно пользуется услугами как косметологов, так и хирургов-пластиков. Теперь же она приобщила к этому и свою 15-летнюю дочь Полину. Девочке увеличили губы инъекциями.
Новость вызвала взрыв негодования в социальной сети. Дану упрекают в том, что она лишает ребенка детства и безалаберно относится к здоровью дочери
Блогер Катя Конасова даже записала видеоролик, где обрушилась на Дану. Полина увидела этот ролик и решила высказать свое мнение, - пишет портал vokrug.tv.
Девочка объяснила, что они с мамой считают косметологические процедуры совершенно обыденным явлением.
«Эта ситуация была преподнесена неправильно. Выпуск был на тему нелюбви к себе и как родители до нее доводят. Я очень люблю себя, свой нос и губы. И мама часто напоминает мне, какая я красивая. Я с детства привыкла к косметологии, мне ее делал профессиональный врач-косметолог, гиалуроновый гель самостоятельно рассасывается и полностью исчезает через какое-то время, поэтому не вижу проблемы», - сообщила Полина.
Также Дана Борисова признавалась, что совсем не против в будущем помочь дочке и с ринопластикой.