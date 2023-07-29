Дочь Борисовой ответила на критику из-за косметологической процедуры

«Эта ситуация была преподнесена неправильно. Выпуск был на тему нелюбви к себе и как родители до нее доводят. Я очень люблю себя, свой нос и губы. И мама часто напоминает мне, какая я красивая. Я с детства привыкла к косметологии, мне ее делал профессиональный врач-косметолог, гиалуроновый гель самостоятельно рассасывается и полностью исчезает через какое-то время, поэтому не вижу проблемы», - сообщила Полина.