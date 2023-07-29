Варшавер прокомментировал заявление Поргиной об увольнении из «Ленкома»

«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с доплатой за звание. Уже получается 100 тысяч. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие «скромные деньги» она и живет», - подробно прокомментировал ситуацию Варшавер.