Варшавер прокомментировал заявление Поргиной об увольнении из «Ленкома»
Людмила Поргина недавно сообщила, что собирается увольняться из «Ленкома», в котором проработала почти полвека. По ее словам, зарплата у нее сейчас в театре мизерная, ролей ей не дают.
«Меня, артистку высшей категории запихнули в массовку и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию», - заявила Поргина.
Как пишет «Комсомольская Правда», директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что заявления вдова Караченцова не подавала.
«Поргина решила уволиться? Впервые слышу. Она заявления не подавала. Ну а если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться. Но она больше говорит, чем делает», - уточнил директор «Ленкома».
Как оказалось, помимо зарплаты в театре, у Поргиной есть пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. А также она сдает в аренду помещение в районе Тверской улицы, которое когда-то ее покойному супругу Николаю Караченцову передал Лужков.
«У нее зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с доплатой за звание. Уже получается 100 тысяч. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Плюс тысяч 15 долларов в месяц (а может и больше) она получает от сдачи в аренду того самого помещения на Тверской. На такие «скромные деньги» она и живет», - подробно прокомментировал ситуацию Варшавер.
Актриса Людмила Поргина призналась в беседе с порталом BLITZ+, что планирует построить музей, посвященный ее покойному мужу, артисту Николаю Караченцову. Поргина собирается возвести музей на собственные средства.