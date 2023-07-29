Соседов назвал составляющие успеха нового телешоу с женихами и невестами

В свое время телешоу с женихами и невестами убрали из эфира из-за событий на Донбассе. Но прошло время и руководство Первого канала приняло решение вернуть любимую миллионами россиян передачу, немного изменив ее формат.

© YouTube

Предполагается, что шоу приблизится к реальности и действительно будет оказывать помощь людям, мечтающим создать семью.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что при этом следует поменять и состав ведущих. То есть уволить Гузееву и Сябитову. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«А ведущих нужно периодически менять. Одни и те же люди – одни и те же шутки, гримасы, повадки, это как одна и та же бесконечно длинная программа. Тем более, когда она несерьезная, а больше шуточная», - заявил он.

Заявления на эту тему делала и Сябитова, правда, несколько в ином ключе. Она предлагала дополнительно приглашать в программу молодых популярных звезд шоу-бизнеса. В частности, она говорила о Клаве Коке.