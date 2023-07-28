Королева рассказала об интимной жизни с Тарзаном

Королева сделала откровенное заявление об интимной жизни с Тарзаном
Наташа Королева и Тарзан поженились в начале двухтысячных. Ради красавца стриптизера артистка даже ушла от своего первого супруга. Тогда публика скептически отнеслась к роману певицы. Многие посчитали, что возлюбленные быстро разойдутся. Однако вот уже двадцать лет супруги счастливы вместе. По словам исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», в их отношениях с мужем до сих пор кипят страсти.
Королева убеждена, что Тарзан – это ее судьба. Она отмечает, что не всем в жизни повезло встретить истинную любовь, однако она нашла того самого человека. Артистка также сделала откровенное заявление об интимной жизни с возлюбленным. По ее словам, Сергей – отличный любовник, с которым любовные ласки не могут быть тусклыми.
«С ним все получается красиво», – признается Наташа.
Женщина также поделилась советом, как сохранить любовь даже через много лет брака. Королева убеждена, что необходимо иногда проводить время отдельно друг от друга, поскольку тогда влюбленные будут успевать соскучиться. В этом звезда видит залог счастливого брака.