Королева рассказала об интимной жизни с Тарзаном

Наташа Королева и Тарзан поженились в начале двухтысячных. Ради красавца стриптизера артистка даже ушла от своего первого супруга. Тогда публика скептически отнеслась к роману певицы. Многие посчитали, что возлюбленные быстро разойдутся. Однако вот уже двадцать лет супруги счастливы вместе. По словам исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», в их отношениях с мужем до сих пор кипят страсти.

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Королева убеждена, что Тарзан – это ее судьба. Она отмечает, что не всем в жизни повезло встретить истинную любовь, однако она нашла того самого человека. Артистка также сделала откровенное заявление об интимной жизни с возлюбленным. По ее словам, Сергей – отличный любовник, с которым любовные ласки не могут быть тусклыми.

«С ним все получается красиво», – признается Наташа.