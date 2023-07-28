Спутница Делона обвинила детей актера в клевете, насилии и краже

Японская спутница 87-летнего актера Алена Делона Хироми Роллен в своей жалобе против его детей обвинила их в клевете, насилии и краже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру республики.

По утверждению Роллен, "дети актера спровоцировали насильственные действия охраны против нее, что повлекло за собой ее недееспособность в течение восьми дней". Она также обвинила их в "клевете и краже ее личных вещей".

Ранее дети французского актера направили в суд жалобу на спутницу отца, обвинив ее в причинении морального вреда. Позже Делон присоединился к этой жалобе против Роллен. По данным телеканала France 3, женщина, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. В соответствии с французским уголовным законодательством, за подобные действия может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф, размер которого может достигать €45 тыс.

Отдельную жалобу против 66-летней женщины подал в Париже сын Делона Антони. Он обвинил ее в "моральном домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с животным".

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении актерской карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся в более чем 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980).