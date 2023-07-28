Прибыль медицинского центра Малышевой упала почти в три раза

Телеведущая и врач Елена Малышева в минувшем году смогла неплохо заработать на своем частном медицинском центре. Как следует из данных сервиса "Чекко", в минувшем году прибыль ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" составила 6,7 миллиона рублей, но в 2021-м компания заработала 23,2 миллиона рублей.

Также у телеведущей открыто ИП, кроме того, она является учредителем трех рекламных фирм и торговой компании "Есть здорово". До последнего времени у нее было еще одно ООО под названием "Диета Елены Малышевой". Но дела у компании идут не очень. При выручке 117 миллионов рублей за прошлый год, ООО понесло убытки на сумму 7,7 миллионов рублей. В 2021 году финансовая ситуация была еще печальнее, убытки тогда составили 24,8 миллиона рублей. В итоге Малышева вышла из состава учредителей этой компании.