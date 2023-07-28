Батрутдинов с усами и в похоронном костюме снялся в продолжении сериала «Бедный олигарх»

Тимур Батрутдинов с усами и в похоронном костюме снимается в продолжении комедийного сериала «Бедный олигарх». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

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Подробности сюжета второго сезона пока не раскрываются, но действие сериала будет развиваться в мужской тюрьме. Проект будет состоять из 12 серий.

В главных ролях: Владимир Сычев, Максим Лагашкин и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. На опубликованных со съемочной площадки фотографий Батрутдинов предстал в непривычном для себя образе: с густыми усами и темном костюме, который дополнил кожаными перчатками.

О продлении сериала на второй сезон стало известно в конце апреля 2023 года.

В продолжении сериала сменился режиссер — теперь проект снимает Гарик Петросян, дебютировавший в прошлом году полным метром «Слон» с Павлом Прилучным. За сценарий отвечает Гайк Асатрян. Производство кинокомпании Братьев Андреасян.