Обнаружены ранее не опубликованные архивы Бориса Моисеева

Директор певца Бориса Моисеева готовится издать триста новых песен артиста
Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох готовится издать ранее не опубликованные песни артиста. Об этом он рассказал в интервью «МК».
По словам Гороха, исполнитель оставил после себя музыкальные произведения, которые ранее не выпускались.
«За время, что Бори нет с нами, мы открыли его музыкальные архивы. Там порядка трехсот песен, часть из которых люди еще никогда не слышали. Борис Михайлович не издавал их при жизни. Сейчас наша задача — дать этим композициям свет. Благодаря им поклонники Бори узнают его, быть может, даже с другой стороны», — рассказал он.
Первая композиция из личного архива Моисеева «В этот Новый год» вышла в конце декабря 2022 года.
Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Причиной смерти стал третий инсульт артиста. Моисееву было 68 лет.