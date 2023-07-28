Обнаружены ранее не опубликованные архивы Бориса Моисеева

«За время, что Бори нет с нами, мы открыли его музыкальные архивы. Там порядка трехсот песен, часть из которых люди еще никогда не слышали. Борис Михайлович не издавал их при жизни. Сейчас наша задача — дать этим композициям свет. Благодаря им поклонники Бори узнают его, быть может, даже с другой стороны», — рассказал он.