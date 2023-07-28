Жена известного ведущего рассказала об отношениях с его детьми от другого брака

Жена известного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала об отношениях с его детьми от другого брака. Ее слова передает «Газета.Ru».

Супруга телеведущего заявила, что у нее хорошие отношения с его сыном Матвеем и дочерью Марией от предыдущего брака. По словам Куденковой, им удалось найти общий язык с момента знакомства.

«Потому что дети чувствуют настрой взрослых. Понимают, есть опасность или нет. Нам было важно выстроить правильные гармоничные отношения», — пояснила она.

Она добавила, что Матвей и Мария любят свою сводную сестру Нику.

«Они с ней с удовольствием играют, проводят время, могут присмотреть за ней», — добавила жена Ивлева.

Ранее Ивлев заявил, что не ревнует жену к другим мужчинам. Шеф-повар назвал ревность уделом слабых.