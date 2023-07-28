Высоцкая приняла участие в юбилейном выпуске «Едим Дома!», несмотря на хейт

В этом году программа «Едим Дома!» с Юлией Высоцкой отмечает 20-летие. В честь юбилея телеведущая принимает участие в различных мероприятиях вопреки вылившемуся на нее хейту в Сети.

— Очень трудно осознать, что с первого выпуска программы прошло уже 20 лет. Ощущение, что все началось только вчера. Это самое настоящее путешествие, от которого я испытываю восторг, — отметила знаменитость.

По мнению Высоцкой, именно с программой она прошла путь удовольствия от вкуса. Также она выразила надежду на то, что проект будет продолжаться, передает StarHit.

Пользователи Сети ранее стали активно критиковать старые видео телеведущей и обсуждать ее кулинарное мастерство. Особо популярными стали отрывки с загоревшимся мясом на мангале, подгоревшими и одновременно сырыми сырниками, также высмеиваются неудачные рецепты из книги знаменитости. В СМИ писали, что из-за травли звезде даже пришлось уехать из страны.