Блогер Хилми осудил Инстасамку за отсутствие голоса

Блогер Хилми в своем Telegram-канале осудил певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) за пение, назвав его «кошмаром на улице Вязов».

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«На сколько нужно не иметь уважения к слушателю, к музыкальной индустрии, к себе, чтобы выходить на сцену, заранее зная, что ты не имеешь ни слуха, ни голоса», — заявил блогер.

Он опубликовал видео с выступления Зотеевой на VK Fest, где исполнительница самостоятельно спела под минус, и подчеркнул, что Инстасамка «стоит на сцене и даже не краснеет от такого позора».

«Слушатели стоят как зомби — не танцуют и не орут. А все потому, что нет энергии от самого исполнителя. В общем, в помойку», — подытожил Хилми.

В начале июля Зотеева пообещала подписчикам, что станет петь только вживую на своих концертах. Она заявила, что выросла как исполнительница — стала больше ее аудитория и площадки, на которых она выступает.

«Я понимаю, что мне нужно идти дальше. Все, что я делала до этого — классно, но хотелось бы дать людям что-то большее», — заявила артистка.