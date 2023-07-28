СК проверит российского рэпера на экстремизм за строчку про Владлена Татарского в рэп-баттле

Генпрокуратура и Следственный комитет проверят рэпера Забэ (Антон Забаев) на экстремизм и оправдание терроризма, пишет Telegram-канал Mash.

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Причиной проверки стал рэп-баттл между Забаевым и Александром «Керамбитом» Резеповым в рамках площадки RBL, которую Забэ и основал. В ходе словесного поединка Забэ зачитал панчлайн про военкора Владлена Татарского, в руках которого взорвалась подаренная ему статуэтка.

«И ты реально думаешь, что со всеми воюешь, читаешь факты всем назло. Ты [круто] воюешь, я бы вручил тебе золотую статуэтку, чтобы тебя [к черту] взорвало», — сказал рэпер.

По данным канала, панчлайном возмутились общественники из «Армии Защитников Отечества» — глава организации Иван Отраковский призвал также проверить и личный Telegram-канал рэпера на предмет дискредитации ВС РФ.