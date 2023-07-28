Иосиф Пригожин рассказал, чем хотел пожертвовать ради «попы» Инстасамки

Продюсер Иосиф Пригожин на шоу Алены Жигаловой признался, что хотел пожертвовать свой жир Инстасамке, чтобы та могла сделать пластику ягодиц.

«Я хотел ей отдать свой жир на попу. Вот часть живота готов был ей отдать на попу. Она была согласна, но оказалось нельзя, согласно каким-то химическим процессам. Я бы с удовольствием отдал часть своего жира ей на попу», — заверил Пригожин.

Он уточнил, что познакомился с рэпершей на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), где пообещал ей помочь с увеличением ягодиц. Продюсер познакомил ее со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым и даже вызвался отдать часть своего жира ради операции.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.