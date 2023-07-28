Лолита объяснила, почему каждый звонок матери сравнивает с панической атакой

Певица Лолита в интервью изданию «А теперь внимание» призналась, что каждый звонок пожилой матери ассоциирует с панической атакой, так как переживает за ее здоровье.

«Я счастлива, когда просыпаюсь по утрам: во-первых, проснулся, во-вторых, ничего не болит, в-третьих, все твои родственники живы и здоровы. Потому что ты боишься каждый день за них. Например, мама в возрасте и любой звонок от нее — паническая атака. И счастлива, когда приходят хорошие новости», — подчеркнула Лолита.

Она также предположила, что пожелания детям, которые она могла бы оставить, скорее всего останутся непонятыми. Артистка считает, что самое счастливое время в жизни человека — это детство и школьные годы, потому что в этом возрасте не нужно думать о пропитании, одежде и прочих важных для взрослых вещах.