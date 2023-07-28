Лебедев высмеял хозяев домашних питомцев, которые покупают изысканные корма

Дизайнер Артемий Лебедев высмеял хозяев домашних животных, которые покупают изысканные корма для питомцев. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что собаки и кошки от природы понимают: им не нужна специализированная пища.

«Когда собака рождается, она не в курсе, что ей нужно сбалансированное питание с витаминами. Кот всю жизнь жрал мышей и не кашлял», — написал свои размышления блогер.

Корма для животных Лебедев назвал уловкой маркетологов, а людей, которые покупают их для своих питомцев, лишенными здравого смысла. «Ягненка с зеленью», «дикую утку в овощном рагу» и «цыпленка по-домашнему» он назвал верхом цинизма производителей и кретинизма покупателей. Дизайнер считает, что подобные формулировки на упаковках корма лишены смысла.

«Я считаю, что домашние животные должны жрать объедки со стола», — заключил он.