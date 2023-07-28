Певица Слава осудила адвоката, который назвал демарш против Хайдарова «сиськиным бунтом»

Певица Слава возмутилась критикой Добровинского в адрес жертв пластики Хайдарова
Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудила адвоката Александра Добровинского, который назвал демарш против звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова «сиськиным бунтом».
«Вы прекрасно, девочки, знаете, что для нас такое грудь, которой мы кормим наших детей, которой мы радуем своих любимых, сами в зеркало в купальниках любим смотреться, какие мы красотки. А здесь нас просто обозвали «сиськин бунт», — возмутилась Слава.
Она сочла такую формулировку неуважительной по отношению к множеству девушек, которые пострадали от пластической операции от Хайдарова. Исполнительница опровергла слова защитника Хайдарова о том, что звездам якобы потребовалась компенсация ущерба. Слава подчеркнула, что сейчас считает своей приоритетной задачей необходимость разобраться в том, что на самом деле происходит в клинике звездного хирурга, так как, по словам певицы, Хайдаров до сих пор не отправил ей видео с операции.
«Девчонки в слезах! Некоторые по несколько лет переделывают! У кого криво, у кого что!» — возмутилась звезда.
22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.