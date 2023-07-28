Певица Слава осудила адвоката, который назвал демарш против Хайдарова «сиськиным бунтом»

«Вы прекрасно, девочки, знаете, что для нас такое грудь, которой мы кормим наших детей, которой мы радуем своих любимых, сами в зеркало в купальниках любим смотреться, какие мы красотки. А здесь нас просто обозвали «сиськин бунт», — возмутилась Слава.

Она сочла такую формулировку неуважительной по отношению к множеству девушек, которые пострадали от пластической операции от Хайдарова. Исполнительница опровергла слова защитника Хайдарова о том, что звездам якобы потребовалась компенсация ущерба. Слава подчеркнула, что сейчас считает своей приоритетной задачей необходимость разобраться в том, что на самом деле происходит в клинике звездного хирурга, так как, по словам певицы, Хайдаров до сих пор не отправил ей видео с операции.