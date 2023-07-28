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Певица Слава возмутилась критикой Добровинского в адрес жертв пластики Хайдарова

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудила адвоката Александра Добровинского, который назвал демарш против звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова «сиськиным бунтом».

Певица Слава осудила адвоката, который назвал демарш против Хайдарова «сиськиным бунтом»
© Газета.Ru

«Вы прекрасно, девочки, знаете, что для нас такое грудь, которой мы кормим наших детей, которой мы радуем своих любимых, сами в зеркало в купальниках любим смотреться, какие мы красотки. А здесь нас просто обозвали «сиськин бунт», — возмутилась Слава.

Она сочла такую формулировку неуважительной по отношению к множеству девушек, которые пострадали от пластической операции от Хайдарова. Исполнительница опровергла слова защитника Хайдарова о том, что звездам якобы потребовалась компенсация ущерба. Слава подчеркнула, что сейчас считает своей приоритетной задачей необходимость разобраться в том, что на самом деле происходит в клинике звездного хирурга, так как, по словам певицы, Хайдаров до сих пор не отправил ей видео с операции.

«Девчонки в слезах! Некоторые по несколько лет переделывают! У кого криво, у кого что!» — возмутилась звезда.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

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