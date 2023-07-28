Стало известно о серьезном психическом заболевании покончившей с собой жены автора «Рюмки водки на столе»

«У нее было серьезное психическое расстройство. Григорьев, конечно, натерпелся за годы совместной жизни, да и соседи не раз становились свидетелями странных выходок его супруги. Но относились с пониманием. А Женя не бросал любимого человека, потому что надеялся: рано или поздно они вместе победят недуг», — рассказал осведомитель.

Инсайдер отметил, что Жека 10 лет водил супругу к лучшим специалистам, оплачивал лечение в клиниках, а также окружал заботой, вниманием и поддержкой. Собеседник портала признался, что периоды «просветления» внезапно сменялись фазами обострения недуга, однако никто не ожидал, что супруга шансонье покончит с собой.

О смерти Елизаветы стало известно 22 июля 2023 года. Крапивина была концертным директором Жеки. На момент смерти женщина провела в браке с певцом около двух лет, они узаконили продлившиеся около 13 лет отношения в 2021 году. У пары осталась 11-летняя дочь Маша. У Григорьева также есть двое сыновей от первого брака.