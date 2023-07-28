Умер 77-летний басист группы The Eagles Рэнди Мейнснер

На 78-м году жизни скончался один из основателей легендарной группы The Eagles Рэнди Мейнснер. Он был басистом и бэк-вокалистом коллектива. О кончине музыканта стало известно из заявления на сайте группы. Причиной ухода из жизни названы осложнения, вызванные хронической обструктивной болезнью легких.

© Российская Газета

"Рэнди был в авангарде музыкальной революции, которая началась в Лос-Анджелесе в конце 1960-х. В 1971 году вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном сформировал группу Eagles и участвовал в записи альбомов группы Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights и Hotel California", - говорится в заявлении группы.

В 1998 году он вместе с группой он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.

"Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразителен, что видно из его фирменной баллады "Take It to the Limit", - чевствует Мейнснера группа.