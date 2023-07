Умер 77-летний басист группы The Eagles Рэнди Мейнснер

"Рэнди был в авангарде музыкальной революции, которая началась в Лос-Анджелесе в конце 1960-х. В 1971 году вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном сформировал группу Eagles и участвовал в записи альбомов группы Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights и Hotel California", - говорится в заявлении группы.