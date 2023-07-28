Адвокат Славы рассказала, какое наказание может грозить хирургу Хайдарову

Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина сообщила в разговоре с NEWS.ru, что Тимур Хайдаров может оказаться в тюрьме, если выяснится, что у него нет образования пластического хирурга. В распоряжении юриста имеется решение арбитражного суда Москвы от 2019 года, согласно которому у врача отсутствовало разрешение на работу в РФ и он не проходил ординатуру по пластической хирургии.

Согласно документу, в 2019 году у Хайдарова не было нужной квалификации, а также разрешения на работу. Если выяснится, что он не оперирует пациенток и работает без образования, ему может грозить тюремный срок за мошенничество, — подчеркнула Сенина.

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Адвокат заявила, что 50 женщин, считающих себя пострадавшими от действий Хайдарова, написали заявления в суд и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность его клиники. Большинство из них предоставили следствию снимки своих обезображенных молочных желез.

Я 20 лет работаю адвокатом и думала, что меня уже невозможно чем-то впечатлить. Оказалось, что возможно. Мне девочки присылают фотографии, описание своих историй, звонят, плачут. Для них это очень важно. Каждая девочка говорит, если бы Слава не опубликовала эту историю, а Люба не поддержала, то они бы боялись связываться с хирургом, — пояснила адвокат.

Также Сенина сообщила, что если со стороны клиники будет выплачена денежная компенсация, то Слава и Успенская отдадут ее женщинам, считающим себя пострадавшими. Позднее Super.ru обнародовал письмо Росздравнадзора, в котором указано, что Тимур Хайдаров еще в 2015 году был допущен к осуществлению профессиональной деятельности на территории РФ по специальности «Хирургия». Как утверждает источник, у него есть сертификат о специальности «Пластическая хирургия», выданный Российским университетом дружбы народов.