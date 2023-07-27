СМИ: состояние певицы Аллы Пугачевой ухудшилось
Певица Алла Пугачева месяц назад переехала в Юрмалу из Израиля, сняла роскошную виллу. Вместе с тем, она не появляется на публике. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В частности, Примадонна не посетила музыкальный фестиваль своей близкой подруги Лаймы Вайкуле, который ранее удостаивала своим присутствием каждый год.
Эксперты полагают, что затворничество певицы может быть связано со здоровьем: предположительно, у Пугачевой возникли проблемы с сердцем на фоне тяжелого и длительного перелета из Израиля в Латвию.
Региональные СМИ сообщают, что она не встает с постели из-за резкой слабости.
Отмечается, что на вилле с Пугачевой находятся ее муж, младшие дети, а также старшая дочь Кристина Орбакайте с семьей.
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