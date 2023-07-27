СМИ: состояние певицы Аллы Пугачевой ухудшилось

Певица Алла Пугачева месяц назад переехала в Юрмалу из Израиля, сняла роскошную виллу. Вместе с тем, она не появляется на публике. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В частности, Примадонна не посетила музыкальный фестиваль своей близкой подруги Лаймы Вайкуле, который ранее удостаивала своим присутствием каждый год.

Эксперты полагают, что затворничество певицы может быть связано со здоровьем: предположительно, у Пугачевой возникли проблемы с сердцем на фоне тяжелого и длительного перелета из Израиля в Латвию.

Региональные СМИ сообщают, что она не встает с постели из-за резкой слабости.