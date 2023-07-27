Анна Asti призналась, что до сих пор нервничает перед выходом на сцену

«Перед тем, как выходишь на сцену, нервничаешь, капец! Самое страшное — это съемки, потому что все записано, то есть это не просто видосик с телефона. Все записано, и права на ошибку у тебя просто нет, потому что все потом будет на видео. Но когда ты начинаешь работать, и тебя поддерживают, ты понимаешь, что все будет хорошо», — сказала Asti.

Певица похвасталась, что собирает большие залы в России и за рубежом, а также поблагодарила фанатов за поддержку на выступлениях. При этом Asti заверила, что волнуется перед выступлением даже для 300 человек.

Недавно Анна Asti, что о ней не ходят грязные слухи, так как она никогда не пользовалась черным пиаром ради популярности. Она призналась, что благодарна за то, что получает удовольствие не только от пения, но и от осознания себя как певицы. Asti рассказала, что во время выступлений испытывает не похожие ни на что эмоции. По словам звезды, это не эйфория от выступления перед публикой и не благодарность за аплодисменты.