Адвокат Славы и Успенской заявила, что у звездного хирурга Хайдарова не было лицензии

Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина подвергла сомнению разрешение на работу звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает Telegram-канал «Super.ru».

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Адвокат артисток заявила, что до 2019 года у Хайдарова не было разрешения на проведение пластических операций на территории РФ. Журналисты издания «Super» проверили слова Сениной.

В распоряжении издания оказались письма Росздравнадзора и Минздрава России, в которых указано, что Хайдаров еще в 2015 году был допущен к осуществлению профессиональной деятельности на территории Российской Федерации по специальности «Хирургия». Также он имеет сертификат по специальности «Пластическая хирургия».