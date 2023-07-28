Адвокат Славы и Успенской заявила, что у звездного хирурга Хайдарова не было лицензии

Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина подвергла сомнению разрешение на работу звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает Telegram-канал «Super.ru».
Адвокат артисток заявила, что до 2019 года у Хайдарова не было разрешения на проведение пластических операций на территории РФ. Журналисты издания «Super» проверили слова Сениной.
В распоряжении издания оказались письма Росздравнадзора и Минздрава России, в которых указано, что Хайдаров еще в 2015 году был допущен к осуществлению профессиональной деятельности на территории Российской Федерации по специальности «Хирургия». Также он имеет сертификат по специальности «Пластическая хирургия».
Из этого следует, что в 2019 году Хайдаров уже имел право проводить операции по пластической хирургии. Недавно Любовь Успенская рассказала подробности своей операции у звездного хирурга, назвав себя его первой клиенткой из числа отечественных знаменитостей.