Максим Фадеев высказался о сбежавших артистах

Российский продюсер и композитор Максим Фадеев высказался о сбежавших за границу артистах. О своих мыслях по этому поводу знаменитый музыкант рассказал в интервью «Российской газете».

— Сегодня ряд музыкантов, блогеров уехали из страны, хлопнув дверью и возомнив себя новой большой волной русской эмиграции. Не заметил среди них ни Тарковского, ни Бродского, ни Барышникова. Разница в том, что уехавшие персонажи ненавидят Россию и русских. Барышников же танцевал под Высоцкого, Тарковский тосковал по России и от этой тоски и умер, — поделился своим мнением продюсер.

Во время интервью Фадеев отметил, что на концерты уехавших артистов ходят преимущественно эмигранты, поскольку местным жителям такие музыканты неинтересны. Композитор обратил внимание, что ретировавшиеся исполнители пытаются собрать на чужбине «мировые туры», однако чаще всего на концертных площадках едва ли можно заметить больше 300–400 человек. Такие слушатели, по мнению продюсера, придут на концерт максимум пару раз, после чего интерес пропадет, а у местных жителей он не появится вовсе, передает «РГ».