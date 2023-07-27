Наташа Королева рассказала, как в детстве зарабатывала на импортную одежду

«В зимние каникулы, когда все мои одноклассники отдыхали, я вкалывала: выступала на елках — и заработала приличные деньги. У меня было по три концерта ежедневно в течение 10 дней, за каждый выход платили 5,50 рублей. В результате я смогла купить у фарцовщиков, которые торговали на улице «из-под полы», очень модную финскую дутую курточку», — рассказала Королева.