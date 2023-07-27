Наташа Королева рассказала, как в детстве зарабатывала на импортную одежду
Певица Наташа Королева в разговоре с изданием «7 дней» вспомнила, как будучи школьницей зарабатывала на импортную одежду.
«В зимние каникулы, когда все мои одноклассники отдыхали, я вкалывала: выступала на елках — и заработала приличные деньги. У меня было по три концерта ежедневно в течение 10 дней, за каждый выход платили 5,50 рублей. В результате я смогла купить у фарцовщиков, которые торговали на улице «из-под полы», очень модную финскую дутую курточку», — рассказала Королева.
Она уточнила, что в школьные времена многие ее сверстники увлекались зарубежной одеждой, которую фарцовщики продавали за немалые деньги. По словам певицы, некоторые свои вещи она сшила сама, в этом ей помогли навыки, полученные на уроках труда в школе. Королева призналась, что никогда не покупала себе дорогих шуб, сумок и часов.
«При этом у меня все это есть, и в немалом количестве, потому что мне такие вещи всегда дарили. И, в принципе, считаю, что это правильно. Красивой девушке должны делать такие презенты», — улыбнулась звезда.
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