В детской школе искусств МакSим, проходящей лечение от алкоголизма, откроется летний лагерь

С 7 августа в Москве при школе искусств, открытой певицей МакSим, начнет работу летний лагерь для детей. Нюанс в том, что сама исполнительница в данное время проходит лечение от алкоголизма.

Стоит отметить, что чуть больше двух недель назад артистка сделала шокирующее признание - у нее алкоголизм. Отмена гастрольного тура и сорванные выступления - это следствие не тяжело перенесенного ковида, когда певица долгое время находилась в коме, а результат чрезмерного употребления спиртного. В то же время многие певицу после признания поддержали, ведь она нашла в себе мужество на всю страну рассказать, что с ней происходит и как она пытается вылечиться.