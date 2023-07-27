Песня Алены Швец запрещена за ЛГБТ-пропаганду

По решению Росмолодежи одна из песен певицы Алены Швец будет удалена с трех сайтов, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Отмечается, что речь идет о платформах YouTube, VK и «Мой мир».

По решению Росмолодежи одна из песен исполнителя Алёны Швец внесена в реестр запрещенных сайтов на трёх платформах (YouTube, VK, Мой мир). Кроме того, в реестр внесено видео концертного выступления исполнителя, размещенное на площадке YouTube, — написала Мизулина.

Ранее в Нижнем Новгороде за час до начала отменили концерт певицы Алены Швец. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил организатор мероприятия — концертная площадка Milo Concert Hall. Изначально выступление перенесли на 45 минут, но позже было объявлено об отмене. Зрители в комментариях потребовали вернуть комиссию за приобретение билета, а также назвать точную причину отмены мероприятия. Некоторые отметили, что сопровождали на концерт детей, которые ехали из областных городов.