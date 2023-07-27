Российский стилист раскритиковал внешний вид Собчак

«Ксения прекрасно выглядит. Шляпа-панама — это сейчас очень модно, бусинки актуальны, все в тренде. Голубая рубашка подчеркивается голубыми бусами, все лаконично», — объяснил он.

В то же время Терентьев заявил, что майку необходимо было выбрать другую, поскольку она удешевляет образ.

В июне Собчак примерила наряд с необычным дизайном для нового выпуска «Осторожно, новости» и подверглась критике в сети. Знаменитость предстала перед камерой в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень. Подписчики не оценили внешний вид журналистки и подняли ее на смех.