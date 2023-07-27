Фаворит Бабкиной опроверг информацию о покупке ему квартиры

Помощник российской певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов опроверг информацию о том, что она купила ему квартиру в центре Москвы. Он поделился подробностями в разговоре с Woman.ru.

«Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред?» — сказал 32-летний фаворит артистки.

Он также отметил, что был бы рад приобрести жилье в столице, однако пока этого не произошло.

Рябов прокомментировал слухи о том, что с Бабкиной перестал общаться ее сын. По словам помощника, родственники недавно разговаривали. Он добавил, что уже привык к слухам об отношениях с Бабкиной.

«Это уже неудивительно. Даже поздно эти слухи запустили. Мы плодотворно работаем уже на протяжение трех лет и появляемся на всех мероприятиях и телевизионных съемках вместе», — сказал Рябов.