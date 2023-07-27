Еще 30 пациенток обвинили хирурга Киркорова в неудачной пластике

«К нам поступают многочисленные обращения у девушек, которые оперировались у Хайдарова, и недовольны. Они пишут в соцсетях мне, певицам, их директорам. Сейчас сформировалась инициативная группа из пострадавших, как они себя обозначают — в количестве 30 человек. И это число растет. В настоящее время мы создаем общий чат, где все делятся своими историями. И я бы сказала, что случаи Славы и Успенской — это еще цветочки», — заявила Сенина.