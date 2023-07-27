Подписчики Самойловой осудили внешний вид ее дочери

«Сегодня день рождения у Ари моя старшая дочь, мой первенец. Мы вместе уже 12 лет, ты уже такая взрослая, такая серьезная, такая самостоятельная во всем. Но я всегда рядом, я была рядом когда ты делала свои первые шаги, когда ты первый раз пошла в школу, когда ты была очень счастлива, когда ты сильно грустила. Я буду рядом когда ты испытаешь первую любовь, когда ты будешь стоять в свадебном платье и улыбаться своему отражению, когда ты первый раз услышишь мама адресованное тебе. Мои крылья всегда будут распахнуты над тобой и они всегда будут защищать тебя невидимым щитом. Моя взрослая девочка я тебя очень люблю» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — трогательно поздравила дочку Оксана.