Подписчики Самойловой осудили внешний вид ее дочери

Подписчики Оксаны Самойловой осудили внешний вид ее дочери: «12 лет, а выглядит на 22»
Бизнесвумен Оксана Самойлова и певец Джиган воспитывают четверых детей — трех дочек и одного сына. Сегодня свой день рождения отмечает старшая наследница супругов.
Самойлова сообщила, что сегодня Ариеле исполняется 12 лет. В честь праздника знаменитость поделилась кадрами девочки, где она запечатлена в нежно-розовом платье.
«Сегодня день рождения у Ари моя старшая дочь, мой первенец. Мы вместе уже 12 лет, ты уже такая взрослая, такая серьезная, такая самостоятельная во всем. Но я всегда рядом, я была рядом когда ты делала свои первые шаги, когда ты первый раз пошла в школу, когда ты была очень счастлива, когда ты сильно грустила. Я буду рядом когда ты испытаешь первую любовь, когда ты будешь стоять в свадебном платье и улыбаться своему отражению, когда ты первый раз услышишь мама адресованное тебе. Мои крылья всегда будут распахнуты над тобой и они всегда будут защищать тебя невидимым щитом. Моя взрослая девочка я тебя очень люблю» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — трогательно поздравила дочку Оксана.
Поклонники бизнесвумен, не только поздравили Ариелу с ее праздником, но и осудили ее макияж. «12 лет а выглядит на 22. Зачем там зашпаклевывать лицо молодой девочке? Ну, село», «Зачем из нее делать 20-летнюю девушку?», «Это не естественно и даже как то вульгарно», — заявили они.