Интернет-пользователи раскритиковали Волочкову за фото в купели

«У нее болезнь — показать себя голую при любом случае»: Волочкова опубликовала провокационное фото в купели
Балерина Анастасия Волочкова умеет удивлять свою публику провокационными фотографиями. Сейчас артистка поделилась очередной фотографией в купели.
На выложенном снимке Анастасия позирует в новой именной купели. Свое оголенное тело знаменитость прикрыла банными вениками.
«Холодная именная купель под дождем очень заходит. Ее для меня специально изготовил гуру купелей Игорь. Его компания поставляет купели очень известным людям. Не дешевое удовольствие, но качество фантастическое! Ледяная вода придает тонус телу. Особенно в контрасте с парной это уникальная возможность восстановления сил и энергии! А в дневное время еще и вид красивый на участке нашем» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она.
Однако фотографию Анастасии снова раскритиковали пользователи Сети. «Впечатление такое, что у нее болезнь озабоченность женщины, показать себя голую, при любом случае», «В купели, над купелью, около купели, с купелью… Опять ничего нового», «Соседи в шоке», «И тут Остапа понесло», — написали они.