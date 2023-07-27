Интернет-пользователи раскритиковали Волочкову за фото в купели

«Холодная именная купель под дождем очень заходит. Ее для меня специально изготовил гуру купелей Игорь. Его компания поставляет купели очень известным людям. Не дешевое удовольствие, но качество фантастическое! Ледяная вода придает тонус телу. Особенно в контрасте с парной это уникальная возможность восстановления сил и энергии! А в дневное время еще и вид красивый на участке нашем» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она.