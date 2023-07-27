Жасмин решила распродать свой гардероб на пять миллионов рублей

Российская певица Жасмин решила распродать свои поношенные вещи стоимостью более пяти миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly.

Всего в аккаунте артистки на упомянутом сайте представлено 140 предметов гардероба. Среди них на продажу выставлены изделия брендов Dior, Valentino, Hermes, Saint Laurent, Balmain и других. В список вошли платья, блузы, жакеты, туфли, куртки, юбки и брюки. Помимо этого, исполнительница избавляется от кардиганов, маек, вечерних нарядов и сапог.

Общая цена за одежду составила 5,687 миллиона рублей. При этом самым дорогим лотом стала маленькая черная сумка с принтом марки Christian Dior за 260 тысяч рублей. В то же время самую бюджетную цену выбрали для кроссовок на каблуке — семь тысяч рублей.

Кроме того, на некоторые товары начислена скидка. К примеру, за черный кожаный жакет бренда Saint Laurent, ранее оцененный в 160 тысяч рублей, сейчас просят 46,8 тысячи рублей. В то же время платье Dolce&Gabbana, которое было выставлено на продажу за 72 тысячи рублей, теперь стоит 26,6 тысячи рублей.