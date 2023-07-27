Наташа Королева вспомнила главный модный совет от Юдашкина

Наташа Королева раскрыла главный модный совет от модельера Валентина Юдашкина. Об этом она рассказала в интервью изданию «7Дней».
Певица вспомнила историю своего знакомства с известным модельером и его влиянии на ее сценические образы. По словам Королевы, Юдашкин был причастен к созданию ее стиля еще со времен первой концертной программы исполнительницы.
«Валя был очень тонким человеком. Он увидел, что я хорошо разбираюсь в моде, в тенденциях, но при этом сразу мне посоветовал: «Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ «девчонка с нашего двора». А во дворе люди не одеваются от-кутюр. И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу», — поделилась Королева.
Королева отметила, что верна заветам Юдашкина даже сейчас.
«И с тех пор, как бы мне ни хотелось порой блеснуть на сцене самыми модными и шикарными одеждами, я всегда помнила совет Вали и не «перегламуривалась». Останавливала себя. А Валя стал для меня талисманом: ни один мой концерт не обходился без его платьев. С какими бы модельерами я дальше ни делала программы, какой-то наряд в шоу обязательно должен быть от Юдашкина», — подытожила она.