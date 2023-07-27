Наташа Королева вспомнила главный модный совет от Юдашкина

«Валя был очень тонким человеком. Он увидел, что я хорошо разбираюсь в моде, в тенденциях, но при этом сразу мне посоветовал: «Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ «девчонка с нашего двора». А во дворе люди не одеваются от-кутюр. И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу», — поделилась Королева.