Умерла певица Шинейд О’Коннор

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. Об этом сообщила газета The Irish Times. Другие подробности издание не приводит.

В 2017 году исполнительница "официально сменила" свое имя на Магду Давитт. Годом позже певица объявила о том, что приняла ислам и теперь ее зовут Шухада. Тогда рок-звезда, страдавшая психическим заболеванием и предпринявшая в 1990-х годах несколько попыток самоубийства, распространила свои фото в хиджабе.