Гуф «не возражает» против официального расторжения брака с Юлией Королевой

Представитель рэпера Гуфа в суде, адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Пятым каналом» назвал бракоразводный процесс музыканта с женой Юлией Королевой не самым приятным событием.

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«Каждый бракоразводный процесс характерен высоким градусом эмоционального напряжения, даже если это не видно окружающим, это всегда, мягко говоря, не самое приятное мероприятие. Поскольку в случае наличия общих детей брак может быть расторгнут только в судебном порядке, на данный момент как раз суд и рассматривает иск Юлии о расторжении брака. Алексей не возражает», — уточнил Жорин.

При этом звездный адвокат выразил мнение, что Гуфу с женой удастся развестись без взаимных притязаний, мирным путем. Жорин добавил, что если ничего не изменится, звездная пара будет разведена на следующем заседании, которое состоится 15 августа.

Гуф женился на Юлии Королевой в 2021 году. В 2022 году у супругов родилась дочь Тина. До брака с Юлией рэпер был женат на Айзе-Лилуне Ай. Они были вместе до 2014 года. У бывших супругов есть общий сын Сэм, который родился в 2010 году. 10 марта рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ.