Телеведущая Ксения Бородина в беседе с NEWS.ru назвала бредом сообщения СМИ о наличии у нее задолженности по налогам. Она подчеркнула, что долгов перед государством у нее нет.

Конечно, это неправда. Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги. Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения, — рассказала Бородина

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Бородина и ряд других российских звезд попали в поле зрения налоговиков и их ждет «основательный разнос». Цель проверок — не допустить повторения истории с блогером Еленой Блиновской, обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов почти на 919 млн рублей.

По сведениям канала, к ООО «Ксения Бородина» возникли вопросы из-за недостоверных сведений в информации о компании. Предположительно, фирме заблокировали возможность переводить деньги.